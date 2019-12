Ibrahimovic è un fuoriclasse anche nella compravendita delle case: il giro di affari di Zlatan (Di lunedì 30 dicembre 2019) Zlatan Ibrahimovic è anche il re delle case di lusso. Milano è uno dei centri nevralgici del suo giro di affari che vale svariati milioni di euro. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan fa sorridere i tifosi rossoneri ma anche gli agenti immobiliari, visto che lo svedese ha una certa passione per la casa. O meglio per le case. Tante, grandi. Un vero e proprio business il calciatore che, grazie alle sue disponibilità economiche, ingenti, ha allargato il suo giro di affari. Le case di Zlatan Ibrahimovic a Milano A Milano Zlatan Ibrahimovic ha una casa da 390 metri quadri in Via Santo Spirito, una delle zone centrali del capoluogo lombardo. Siamo nella Milano da bene, quella del lusso. La casa in questione era stata messa in vendita ma, stando a quanto appreso, le operazioni sono state interrotte anche per il ritorno in Italia dello svedese. Ma non è tutto. In via Legnano ... Leggi la notizia su newsmondo

