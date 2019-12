Gemelli star di un reality show morti suicidi. A uno di loro era stato diagnosticato un cancro (Di lunedì 30 dicembre 2019) Billy e Joey Smith sono stati trovati senza vita lo scorso sabato 28 dicembre. I loro corpi erano vicino ad un albero. I due Gemelli erano molto popolari in Gran Bretagna per aver partecipato a un reality show, My Big Fat Gypsy Wedding. A spingerli al suicidio sarebbe stata l’idea di non poter vivere l’uno senza l’altro. “Joey era malato di cancro e Billy non poteva accettare di vivere senza di lui“, ha raccontato la cugina Phoebe Charlene al quotidiano Daily Telegraph. I due ragazzi avevano lasciato un biglietto alla famiglia nel quale avevano scritto che quella di “restare nei boschi in cui giocavano da bambini” era la loro volontà. Così sono stati ritrovati i loro corpi. Solo qualche giorno fa, i due ragazzi avevano postato su Instagram un video nel quale ballavano e cantavano. L'articolo Gemelli star di un reality show morti suicidi. A uno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

