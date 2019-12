Epidemia morbillo in Polinesia: 81 morti e oltre 5.600 contagiati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Epidemia morbillo in Polinesia: nel Paese è scattato lo stato d’emergenza dopo un bilancio drammatico di oltre 80 morti e 5.600 contagiati. E’ allarme morbillo nelle isole Samoa, in Polinesia. E’ stato lanciato anche lo stato d’emergenza dopo il gravissimo bilancio attuale: ossia 81 persone morte e il contagio di oltre 5.600 residenti. I numeri … L'articolo Epidemia morbillo in Polinesia: 81 morti e oltre 5.600 contagiati proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

SkyTG24 : Samoa, epidemia di morbillo: 81 morti e oltre 5mila contagi - PaoloVersa : RT @askanews_ita: E’ in corso l’epidemia di morbillo “più grande al mondo” (5.700 morti) - askanews_ita : E’ in corso l’epidemia di morbillo “più grande al mondo” (5.700 morti) -