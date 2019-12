Dominic West: chi è ne I Miserabili, carriera e biografia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dominic West: chi è ne I Miserabili, carriera e biografia Dominic West, attore britannico nato a Sheffield il 15 ottobre 1969, interpreta Jean Valjean, il protagonista de I Miserabili, miniserie tv del 2018 ispirata all’omonimo romanzo del 1862 scritto dal grande autore Victor Hugo, considerato il padre del Romanticismo in Francia. Dominic West nei panni dell’ ex galeotto Jean Valjean Jean Valjean è un ex galeotto, costretto a scontare 20 anni di lavori forzati per aver rubato del pane per cibare sé e i nipoti. Riacquisita la libertà, è carico d’odio e di amarezza nei confronti della società che continua a emarginarlo; dopo diversi rifiuti in tutte le locande, trova ospitalità dal caritatevole vescovo di Digne Monseigneur Myriel. L’ex galeotto non dimostra la propria gratitudine al vescovo e fugge via rubando dell’argenteria. Scoperto e riportato ... Leggi la notizia su termometropolitico

exodusdragons : The Wire, Dominic West svela: “Un film prequel dello show era quasi in lavorazione” - LuigiVers : I MISERABILI in tv. Per rincorrere il 'politicamente corretto' si coprono di ridicolo. L'ispettore Javert è nero, v… - Noovyis : (The Wire, Dominic West svela: 'Un film prequel dello show era quasi in lavorazione') Playhitmusic - -