Dimissioni Fioramonti, interim a Conte

Dimissioni di Lorenzo Fioramonti da ministro dell'Istruzione. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. L'interim del ministero viene affidato al presidente del Consiglio Conte.(Di lunedì 30 dicembre 2019)

