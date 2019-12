Clima: 18 valanghe nel 2019, in aumento del 12% (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una situazione che mette a rischio la vita e il lavoro anche nelle montagne dove il surriscaldamento – spiega la Coldiretti – ha inaridito i pascoli e ridotto la disponibilità di foraggio per gli animali ma è anche recente il ricordo della tempesta Vaia che ha abbattuto poco più di un anno fa ben 14 milioni di alberi. L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte a una evidente tendenza alla tropicalizzazione che – precisa Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali e territoriali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo. Non si tratta di casi isolati, la classifica degli anni interi più caldi lungo la Penisola negli ultimi due secoli si concentra infatti – conclude la Coldiretti – ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

