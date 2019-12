Calendario Ciclocross 2020 | date | programma e guida di tutti gli eventi

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La stagione 2019/dista attraversando proprio ora il suo momento clou e la prima gara del nuovo anno è ingià il 1° gennaio. Non una gara qualsiasi, peraltro, ma bensì il GP Sven Nys di Baal, sesta prova di DVV Verzekeringen Trofee. Nello stesso giorno, oltretutto, si correrà in lussemburgo il Grand Prix Commune de Pétange, circuito internazionale di categoria C2. Il 2 di gennaio, invece, sarà la volta della tappa di Meilen dell’EKZ Tour, la Challenge svizzera che per prestigio è da considerarsi inferiore solo a Coppa del Mondo, Superprestige e DVV. Il 4 gennaio si correranno altre due gare di categoria C2, una a Gullegem, in Belgio, e l’altra a Troyes, in Francia. Domenica 5, invece, sarà la volta della penultima tappa di DVV Verzekeringen Trofee, vale a dire il Brussels Universities Cyclocross. Domenica 12 gennaio sarà la giornata riservata ai ...

