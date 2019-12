Autostrade, si stacca parte del soffitto di una galleria vicino a Genova: chiusa la A26 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una parte del soffitto di una galleria tra Masone e Ovada, lungo l’autostrada A26 nei pressi di Genova, si è staccato nel pomeriggio. Solo per puro caso la porzione di cemento non ha colpito le auto in transito lungo una delle tre corsie. Dopo il crollo, la tratta è stata chiusa per permettere le verifiche tecniche di sicurezza. A comunicarlo sulla propria pagina Facebook è stato il Comune di Rossiglione: “Prestate la massima attenzione sulla A26. Autostrada in direzione Sud in chiusura con obbligo di uscita a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che rimangono in coda”, si legge sul profilo dell’amministrazione comunale che pubblica anche le foto del materiale crollato dalla volta. L'articolo Autostrade, si stacca parte del soffitto di una galleria vicino a Genova: chiusa la A26 proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

