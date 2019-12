Alba Parietti ha un nuovo amore | “Credo di essere innamorata | spero di non dare il peggio

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) In una lunga intervista a La mia passione su Rai3, laha svelato di avere un uomo al suo fianco, di cui non ha fatto il nome. Nel ripercorrere amori e carriera (con qualche frecciatina a Boncompagni e a Baudo), la showgirl ha rivolto parole affettuose sui genitori: "Non ho accettato le loro malattie, il senso di colpa è la mia croce".

