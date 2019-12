Tolo Tolo è contro Salvini? Checco Zalone sbotta | “Non ne posso più”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019)è un film anti-? Il comico racconta cosa si nasconde dietro Neanche il tempo di uscire nelle sale che, il nuovo film di, fa già discutere. Da settimane ormai fioccano i commenti sulla pellicola e su Immigrato, la colonna sonora scritta per accompagnare in gran parte le riprese. Nel corso della conferenza stampa organizzata a Roma, il produttore Pietro Valsecchi difende il suo pupillo, che così tante soddisfazioni gli ha dato in termini di incassi al botteghino. Le difficoltà alla regia Realizzare la storia ha richiesto di superare vari ostacoli. Era complicato trovare la quadra, il comico pugliese era alla sua prima regia e serviva quel tocco magico per proiettare sul grande schermo la società odierna. La quinta opera dinon racconta persone in cerca di un futuro diverso, ma semplicemente di un futuro. Un affresco ...

