Renault Talisman - Proseguono i collaudi del restyling della Sporter

Leggi la notizia su quattroruote

(Di domenica 29 dicembre 2019) A quattro anni dal debutto in società, la, nella sua variante wagon, la, è pronta a sottoporsi al tradizionale aggiornamento di metà carriera, per rimanere al passo con i tempi e accontentare una clientela sempre più esigente. Il, come suggeriscono le foto odierne, non andrà a sconvolgere laspetto tipico del modello, bensì introdurrà alcuni cambiamenti mirati a una serie di componenticarrozzeria. Sebbene al momento non ci siano immagini dedicate allabitacolo, è lecito aspettarsi pure lintroduzione di alcune migliorie dellequipaggiamento di bordo e in particolare ladozione di sistemi hi-tech dultima generazione. La presentazione del facelift dovrebbe avvenire nel corso dei primi mesi del prossimo anno.Cambiamenti mirati. Immortalato durante una sessione di test su strada, il prototipovettura francese lascia trapelare molteplici ...

Antonio05708777 : RT @quattroruote: Nuove #fotospia mostrano i prototipi della #Renault #Talisman Sporter facelift --> - quattroruote : Nuove #fotospia mostrano i prototipi della #Renault #Talisman Sporter facelift --> -