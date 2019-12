Mattino | Zielinski-Napoli | si discute della clausola e dei diritti di immagine legati

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilvuole ripartire da. Sia il presidente De Laurentiis che Gattuso lo considerano un uomo indispensabile alla squadra. Ecco perché il club partenopeo lavora per il suo rinnovo. Ilscrive che la settimana scorsa c’è stato un incontro con l’agente del centrocampista. I nodi da risolvere sono lada inserire nel contratto ma anche la questione delle multe e deidi. Scrive il quotidiano: “Se Gattuso ha un’idea su dove schierarlo, anche De Laurentiis ha la certezza di voler ripartire danel prossimo ciclo partenopeo. Per questo, nella scorsa settimana ha incontrato il suo agente, Bolek: mancano pochi dettagli per un rinnovo fino al 2024, con un raddoppio dell’attuale ingaggio (passando a poco più di due milioni di base fissa), mentre si limano ancora i dettagli sullarescissoria e sul peso da dare alla ...

