Il privato è meglio del pubblico? La Corte dei Conti dice l’opposto Ma nessuno controlla

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Nel campo dei lavori pubblici, i privati fannoe prima, sovente costano meno”. A smentire questo luogo comune, ben frequentato anche da politici svagati e giornalisti poco documentati, ci pensa ladeinella sua delibera di ricognizione circa lo stato del programma straordinario di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario qui il dettaglio, evidenziando che non c’è differenza nei tempi di realizzazione fra le opere eseguite direttamente dagli enti e quelle realizzate da privati mediante una delle tante forme di contratto che vanno per la maggiore. Poco meno di un anno fa Alberto Avoli, Procuratore generale delladei, nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario considerava che: “Nella gestione per obiettivi trovano spazio tutti i nuovi modelli di organizzazione delle funzioni pubbliche, fra i quali in primo luogo quelli che ...

