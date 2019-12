C.Wiesenthal a Trump:in campo anche Fbi

Il Centrolancia un appello al presidente Usa,, affinchè ordini all'Fbi di organizzare una Task force in grado "di mettere fine ai ripetuti attacchi contro gli ebrei e le loro istituzioni". L'appello giunge dopo l'aggressione nella casa del rabbino a Monsey, vicino New York,da parte di un afroamericano armato di machete. Il Centro fa appelloai leader afro-americani affinché prendano posizione "contro l'ondata di attacchi anti ebraici nell'area di New York".(Di domenica 29 dicembre 2019)