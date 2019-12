Botti di Capodanno | la bomba di quest’anno si chiama Quota 100 | l’appello di Codacons ai

Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 29 dicembre 2019) La richiesta arriva dal, che ha diffidato gli 8000 sindaci italiani a disporre il divieto sul proprio territorio ai fuochi d'artificio in occasione dell'ultimo dell'anno

enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, terrore per cani, gatti e altri animali: ecco la mappa dei comuni italiani c… - enpaonlus : 24zampe di Guido Minciotti. Botti di Capodanno, ordinanze dei sindaci con i primi divieti - twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… -