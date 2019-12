Somalia | autobomba esplode a un checkpoint a Mogadiscio | almeno 76 morti e più di 70

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) È dell’organizzazione terroristica al-Shabaab la firma sull’attentato che questa mattina ha ucciso76 persone, ferendone altre 70, a, capitale della. Un’, guidata da un membro del gruppo attivo dal 2006 e che dal 2012 rappresenta la faccia di al-Qaeda nel Paese e in altre aree dell’Africa orientale, è esplosa questa mattina in un affollato posto di controllo alla periferia della capitale, uccidendo chi stava andando a scuola e persone che viaggiavano verso il centro città per fare spesa. Tra le vittime anche bambini e studenti universitari, come ha confermato il sindaco Omar Mohamud Mohamed, citato da Radio Dalsan, un’emittente locale. “Il numero deiche abbiamo confermato è di 76, oltre a 70 feriti, ma potrebbe essere ancora più elevato“, ha detto ad AFP il direttore dei servizi privati di ambulanza Aamin, ...

