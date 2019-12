Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ungettato inad un cane. È l’ultima, orribile testimonianza sui campi di detenzione per migranti in. A raccontarlo sono due sopravvissuti ad un naufragio nel Mediterraneo e salvati dall’Ong tedesca Sea-Eye a fine novembre. Nella notte, al largo della, la nave Alan Kurdi ha soccorso 32 persone, tra cui 10 minori e cinque donne. L’imbarcazione con i migranti sta facendo rotta su Lampedusa. “Unasomala haalla luce un bambino e un libico ha preso ile lo ha gettato ad un cane che lo ha mangiato”. È l’ultima, terribile testimonianza sugli orrori nei campi di detenzione per migranti in. A raccontarlo sono due sopravvissuti ad un naufragio accaduto in novembre nel Mediterraneo centrale. I due giovani sono stati salvati dalla nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea-Eye. Due giorni fa, l’organizzazione umanitaria ha diffuso un video in cui ...

LimeMagazineU : Orrore in Libia: “Ho visto una donna partorire poi la guardia ha dato il neonato in pasto a un cane”… - Francynapat : RT @VGiambersio: Orrore in Libia: “Ho visto una donna partorire poi la guardia ha dato il neonato in pasto a un cane” - AgenziaH : Orrore in Libia: “Ho visto una donna partorire poi la guardia ha dato il neonato in pasto a un cane” -