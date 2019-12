Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Farò lenecessarie e poi comunicherò le”. Nella conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppec’è spazio anche per ildella, la nave della Guardia costiera che fu fatta sbarcare il 31 luglio scorso, dopo diversi giorni in mare con 131 naufraghi a bordo. Il 18 dicembre scorso è arrivata la richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona. Per ilDiciotti (precedente molto simile), i colleghi senatori avevano sottratto il leader della Lega al giudizio della magistratura, anche grazie al voto online sulla piattaforma Rousseau e alla posizione dell’esecutivo, con il presidente del Consiglio in testa, che avevano chiarito come le decisioni fossero state prese dal governo nella sua totalità. Oggi però, con il Carroccio ...

arcocielo : RT @fattoquotidiano: Migranti, Conte sul caso Gregoretti: “Farò mie verifiche e poi chiarirò differenze con Diciotti” - fattoquotidiano : Migranti, Conte sul caso Gregoretti: “Farò mie verifiche e poi chiarirò differenze con Diciotti” - TelevideoRai101 : Salvini: 'Da Conte balle, più migranti' -