Le vittorie dell’Everton di Ancelotti passano a due con turn-over

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sei punti in due giorni. 2-1 in casa del Newcastle. L’Everton di Carlovince di nuovo. E lo fa con l’impronta del tecnico: doppietta di Calvert-Lewin, che già aveva regalato la vittoria all’esordio, e maxi-, un po’ come faceva al Napoli: fuori Coleman, Mina, Digne, Delph e Bernard, dentro Baines, Kean, Keane, Davies e Walcott.poi gioca con le sue stesse mosse tattiche: riporta Sidibe terzino destro, dopo che in posizione più avanzata il laterale aveva di fatto deciso il match con il Burnley con un cross vincente per l’1-0 finale. Con questa vittoria i Toffees salgono al decimo posto in classifica. CARLO FANTASTICO. CARLO MAGNIFICO.@Mr

pepito2402 : Dopo che Twitter si era espresso: ‘’ Ancelotti allenatore finito’’ Davo per scontato le due vittorie in due partite dell’Everton. -