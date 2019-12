I murales di Iena Cruz gridano aiuto per il clima in Cambogia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Laè indubbiamente una delle aree più sensibili al mondo per il. Nell’indice di rischio globale è nella top 20. In un paese con una fragile capacità di adattamento e infrastrutture limitate l’aumento delle temperature e degli eventi estremi è un serio pericolo. Nella terra dei khmer per la prima volta, la percentuale di copertura del terreno non forestale (48,4%) supera quello forestale (47,7%). Secondo la ADB (Banca Asiatica di Sviluppo) solo nel 2015 laha perso 1,5 miliardi $ per gli effettitici. I disastri che affliggono il regno di Kampuchea sono: inondazioni (42%), siccità (15%), incendi (17%), cicloni (14%), temporali (7%) e parassiti (1%). Causando in questi 10 anni oltre 2mila morti, provocando la migrazione di migliaia di persone verso i centri urbani o altri stati limitrofi.“La...

