Cosa fare a Capodanno | gli eventi da non perdere città per città

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Da Nord a Sud sono diversi gli appuntamenti di piazza per un2020 da non dimenticare. Da Roma a Milano passando per Napoli e Catania. Ecco alcune nostre segnalazioni. Milano In piazza Duomo a Milano si terrà l’evento “For Future”: per la prima volta, infatti, la festa per salutare il nuovo anno sarà dedicata all’ecosostenibilità con i contributi video dei ragazzi che si stanno impegnando, in tutto il mondo, per la salvaguardia del nostro pianeta. Sul palco ci sarà anche l’attivista per il clima Federica Gasbarro, scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare i giovani al vertice sul clima dell’Onu. Ci sarà spazio anche per la musica con Myss Keta, i Coma Cose e Lo Stato Sociale. Roma Anche Roma pensa in grande con 1000 artisti e uno spettacolo dedicato alla Madre Terra. Previsti fuochi d’artificio, esibizioni di acrobati dal 31 dicembre ...

