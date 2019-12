A capodanno obbligo di tenere i cani chiusi in casa | il comunicato del sindaco di

Leggi la notizia su howtodofor

(Di sabato 28 dicembre 2019) ADIIN. Purtroppo come ogni, isono un problema a causa dei botti e petardi che i bambini e adulti fanno esplodere per festeggiare la fine del 2019 e l’arrivo del 2020. Quest’anno tutti i proprietari di animali domestici saranno obbligati aine legati al guinzaglio i loro animali. Nel caso idiano fastidio con i latrati, verrà applicata un’ammenda di € 89,00 per disturbo della quiete pubblica. (Continua dopo la foto…) Il Comune di Bugliano, pagina rigorosamente ufficiale dell’amministrazione comunale buglianese, è guidata dalFabio Buggiani. Peccato che Buggiani non esista, e Bugliano men che meno! Si geolocalizza un po’ più a sud di Fauglia, ma in realtà è inutile andarlo a cercare: non c’è. Basta leggere uno dei tanti post di ...

