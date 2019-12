Universiadi di Napoli, i nuovi impianti? In alcuni comuni li hanno già chiusi (Di venerdì 27 dicembre 2019) “alcuni comuni riescono a gestire gli impianti che abbiamo riconsegnato dopo le Universiadi, altri non ci riescono. Ad inizio anno faremo, quindi, una riunione con i comuni che hanno chiuso gli impianti e capiremo come procedere”. È l’allarme lanciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo a margine della cerimonia di consegna di 150 nuovi autobus ad aziende del trasporto pubblico locale. “Sarebbe un peccato realizzare impianti e piscine bellissime, come la Scandone o il Palavesuvio, e tenerli chiusi per 5 mesi. Significa – osserva il governatore – farli saltare completamente”. De Luca annuncia poi che un residuo dei fondi investiti dalla Regione nelle Universiadi saranno utilizzati per “completare lavori in impianti che erano già partiti, ma anche – dice – per dare un contributo a realtà sociali ... Leggi la notizia su ildenaro

