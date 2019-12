Tour Colombia 2020 | ci sarà anche Fabio Aru in un cast stellare con Alaphilippe e Jungels

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Secondo quanto riportato dal sito tuttobiciweb.it, al via delof2.1, in programma dall’11 al 16 febbraio, corsa per l’appunto classificata come 2.1, che nelle precedenti due edizioni è stata vinta da Egan Bernal (2018) e Miguel Angel Lopez (2019), e facente parte del calendario dell’America, ciAru. Il vincitore della Vuelta a España 2015 prenderà così parte alla terza edizione della corsa a tappena: l’alfiere della UAEper la prima volta in carriera al via di questa manifestazione, nella stagione che, secondo i piani stilati con la squadra dovrebbe portarlo a disputare ilde France e poi la prova in linea di Tokyo. Oltre al sardo, saranno al via della gara sudamericana i corridori della Quick Step Juliane Bob, oltre a tanti ciclisti di casa, come Camilo Ardila, Cristian Camilo ...

