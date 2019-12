PS5: compare un nuovo brevetto dedicato al controller DualShock 5 (Di venerdì 27 dicembre 2019) I brevetti di Sony riguardanti PlayStation 5 continuano e questa volta sono dedicati al suo controller, il DualShock 5. Il 20 giugno 2019, Sony Interactive Entertainment ha richiesto un brevetto in Giappone per un "dispositivo di input". Il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre 2019, la documentazione è stata approvata e inclusa nel database del WIPO (World Intellectual Property Organization).Viene descritto un controller Sony PlayStation, che presenta molte somiglianze con l'attuale controller DualShock 4. Ad esempio, il posizionamento di pulsanti, joystick e grilletti è identico. Il dispositivo di controllo può anche essere utilizzato sia wireless che con filo. Il più grande cambiamento nella parte anteriore è l'assenza del pulsante PlayStation, inoltre il design ha subito un piccolo aggiornamento sopra i pulsanti di controllo, direttamente sotto i grilletti. Tuttavia, non si tratta ... Leggi la notizia su eurogamer

