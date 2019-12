Programmi TV di stasera | venerdì 27 dicembre 2019 Su Canale5 La vita è bella

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 27 dicembre 2019) LaRai1, ore 21.25: Abel – Il figlio del vento – 1^ Visone Film del 2015 diretto da Gerardo Olivares e Otmar Penker, con Jean Reno e Tobias Moretti. Durata: 98 minuti. Trama: Tra le alte vette, due aquilotti appena nati lottano nel nido: il primogenito fa precipitare il secondo. A salvare l’aqui lotto caduto è un ragazzo, Lukas, che ha un difficile rapporto con il padre cacciatore. Proprio per questo Lukas tiene nascosta la presenza del rapace mentre lo nutre e cerca di prepararlo alla dura battaglia dellacon l’aiuto di Danzer, un saggio guardaboschi… Rai2, ore 21.20: Saving Mr. Banks Film del 2013 di John Lee Hancock Con Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Paul Giamatti, Jason Schwartzman. Durata: 120 minuti. Trama: Nel 1961 la scrittrice P.L. Travers viaggia da Londra ad Hollywood per incontrare Walt Disney e discutere del di lui ...

