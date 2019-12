Perché coltivare cannabis in casa non è più reato

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non è piùpiantine di marijuana per uso personale. Lo ha deciso poco prima di Natale la Cassazione, modificando la linea rispetto alla propria decisione del 2008 sulla coltivazione di piante dalle quali siano ricavabili sostanze stupefacenti, e mettendo così fine alle successive oscillazioni della giurisprudenza delle singole sezioni della Suprema Corte. Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera spiega come gli ermellini sono giunti alla storica decisione: Ora le Sezioni Unite della Cassazione, rispondendo a un quesito sollevato dalla terza sezione in un caso nel quale la Corte d’Appello di Napoli aveva condannato un 29enne a 1 anno per coltivazione di due piantine e cessione di uno spinello, muovono da una premessa: ildi coltivazione di stupefacenti è configurabile «indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza», giacché ...

