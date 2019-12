Parigi | prete ucciso con un crocifisso | incriminato un 19enne | “Era stato abusato”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Avevaun sacerdote di 91 anni soffocandolo con un: per quel delitto il 26 dicembre èun ragazzo di 19 anni, Alexandre V., che lavorava nell’abitazione delcome uomo delle pulizie. Secondo i media francesi lo avrebbeper vendicarsi degli abusi subiti da lui e dal padre Stephan. Il ragazzo è accusato di omicidio, tortura e resistenza all’arresto, ma èsubito trasferito in ospedale per disturbi psichiatrici. Lo scorso 4 novembre Roger Matassoli, anziano ex sacerdote, eratrovato morto nella sua abitazione. Subito erafermato un sospetto, il tuttofare della casa: lo avevano visto fuggire quella notte, ma non erainterrogato immediatamente perché indi “alterazione e delirio”. L’autopsia aveva confermato la morte per asfissia, dovuta al, e inoltre aveva evidenziato segni di ...

