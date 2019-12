Paola De Micheli | la crisi delle mimose Un clamoroso sospetto sulla data della caduta

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il governoDeè la ministra Pd alle Infrastrutture "ambiziosa come poche", sottolinea perfido Il Tempo. Ambiziosa e ottimista visto che l'ex bersaniana "ha già preso un impegno nella giornata consacrata alla festadonne". La ministra ha fissato per l'8 marzo l'inaug

crisenza_paola : RT @mariarosaconca1: #MatteoRenzi il disastro i genovesi ce l'hanno nel cuore, tu no!?????? - LamorteV : Buon Natale amici, non ci resta che sperare nell’invasione delle cavallette! Luigi Di Maio: “Autostrade, via le co… -