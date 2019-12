La Russia sta testando la propria rete internet indipendente

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ufficio di Putin nella residenza di Novo-Ogaryovo (Foto: kremlin.ru) Laha ufficialmente iniziato a testare il sistema dinazionale che avrebbe il compito di sostituire l’attuale web e rendere la nazionedallaglobale permettendo, inoltre, al governo un controllo più ampio sul nuovo web. Con questaladiverrebbe come la Cina creando unadi infrastrutture approvate da una legge firmata dal presidente Putin a inizio 2019. RuNet, così si chiamerebbe larussa, avrebbe la possibilità di comunicare con laglobale ma, in caso di necessità, potrebbe staccarsi da essa e mantenere una connessione separata e isolata. All’agenzia di stampa russa Tass, Putin ha spiegato che la creazione di questafa parte di una strategia puramente difensiva che permetterebbe a RuNet di scollegarsi ...

