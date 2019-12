Ibrahimovic Milan | 3 milioni per sei mesi | ecco quando scenderà in campo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilsi sta preparando per accogliere di nuovo Zlatani dettagli del contratto Ile tutti i tifosi rossoneri sono pronti a vivere l’-bis. Lo svedese ha sciolto le ultime riserve e ha accettato la proposta del club meneghino che lo stava corteggiando da un paio dia questa parte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, difficilmentesarà ao nella giornata di lunedì, ovvero quella della ripresa degli allenamenti. Il suo arrivo è previsto per la metà della prossima settimana. Lo svedese dovrebbe essere convocato per il match del 6 gennaio contro la Sampdoria e il suo debutto potrebbe arrivare il 15 contro la SPAL. Ibra guadagnerà circa 3di euro e il suo contratto prevederà anche un possibile rinnovo in base a presenze, goal e reti decisive, ma non è escluso che il club e l’attaccante possano poi decidere di andare ...

