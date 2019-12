Discesa Bormio | vince ancora Dominik Paris

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ladeldel 2019 con una prestazione al limite tra il talento e la follia. Secondo Feuz, terzo Mayer.ladelconquistando le copertine dei giornali e l’applauso di tutti gli amanti dello sport, che si tolgono il cappello di fronte alla nuova impresa dello sciatore.ladelha conquistato la vittoria con una prestazione delle sue, fatta di coraggio, un pizzico di apparente incoscienza e soprattutto tanta velocità. Di fatto ha ucciso la competizione creando il vuoto tra sé e i suoi inseguitori. Bet Feuz, arrivato al secondo posto, ha chiuso con un ritardo di 00.39, mentre Matthias Mayer è arrivato terzo a +00.42. Sin dall’uscita dai blocchi si era intuito chevolesse fare la storia, non solore. Taglia troppo una delle prime curve con il ...

SkySport : ? #UltimOra #Sci ???? Dominik #Paris vince la discesa libera di #Bormio ?? L'azzurro precede #Feuz (SUI) e #Mayer (AUT… - SkyTG24 : Sci, Dominik Paris trionfa nella discesa libera di Bormio - Eurosport_IT : Dominik Paris aspetta sul trono... Il suo nome è in cima nella discesa di Bormio! Wait for it... ?? #EurosportSCI -