Come funziona la cancellazione automatica dei vecchi messaggi nei gruppi WhatsApp

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 27 dicembre 2019) (Foto: Wabetainfo) Un’utilelità potrebbe essere presto in arrivo suscovato all’interno della versione beta di iOs del software distica istantaneo più popolare in Occidente, si potrà infatti programmare ladeinei. Un modo rapido e preciso per fare pulizia e tenere sotto controllo le comunicazioni in conversazioni multiple. Gli indizi della nuova funzione in fase di test sono stati scovati nella versione 2.20.10.23 della versione beta diper iOs da Wabetainfo con il comando Cancella/ Delete Messages. Sarà a disposizione degli amministratori deiall’interno del menu impostazioni con un toggle che si può attivare o disattivare. Una volta attivato, appariranno diverse opzioni di sceltaun’ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno. Questo significa ...

