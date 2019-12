Cdm di Sci | trionfo di Paris a Bormio | quarta vittoria in discesa sulla Stelvio

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Terzaconsecutiva per Domink”, ein totalepista di. Il discesista italiano, una delle stelle dello sci nazionale, regala una prestazione straordinaria nella difficile gara sulle Alpi con il tempo di 1:49:56. Quarto l’altro italiano, Mattia Casse (1’51″75), 24esimo posto per Emanuele Buzzi (1’52″56), 26° Peter Fill (1’52″66), 29° Matteo Marsaglia (1’53″02)., sceso con il pettorale numero 11, ha ottenuto il suo primo successo stagionale in una gara che ha lasciato impressionati anche gli avversari. 2012, 2017, 2018, 2019DOMINIK, CHE DOMINIO!

