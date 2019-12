Cannabis | perché si può coltivarla sul balcone ma non comprarla in negozio

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il dispositivo della Cassazione stabilisce che la coltivazione domestica dinon è reato, mentre la vendita di marijuana «light» resta proibita. Un paradosso? Non proprio

