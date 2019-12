TelevideoRai101 : Autostrade: sospeso aumento dei pedaggi - CocaiMerlin : RT @carlakak: Il 'DECRETO MILLEPROROGHE' viene approvato salvo intese, cioè rimane in sospeso; MOTIVO? Italia Viva di M.Renzi si oppone all… - Giovanni1946861 : @CarloCalenda @MazzucatoM 13 dicembre - Il CdA di Atlantia-Autostrade (Ponte Genova) ha sospeso la 2° rata dell'inc… -

per l'Italia ha comunicato al ministero dei Trasporti la proroga della sospensione su base volontaria dell'incremento tariffario, già approvato nel 2019. Dopo la richiesta del ministero di misure per superare le criticità, in particolare in Liguria, Marche e Abruzzo, Aspi si è impegnato a valutare agevolazioni tariffarie a parziale compensazione dei disagi. Il Mit ha anche chiesto la mappatura delle barriere acustiche e la loro riqualificazione.(Di venerdì 27 dicembre 2019)