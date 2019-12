Auto contro un camper sulla A22 | tre feriti

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Pauroso schianto nella notte lungo la A22, tra Verona Nord e Affi, in direzione Brennero. Un’e un, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati in maniera violenta poco prima delle 4 del mattino. Il bilancio è di treche sono stati trasportati in ospedale anche se le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Medicati sul posto gli altri 5 coinvolti, tra cui alcuni bambini. A seguito dello schianto ilsarebbe stato avvolto dalle fiamme domate solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba del 27 dicembre. Lungo l’strada A22 due mezzi si sono scontrati tra loro per un bilancio complessivo di otto coinvolti, di cui tree trasportati in ospedale. Stando alle prime informazioni, un ragazzo sarebbe stato trasportato in ambulanza ...

