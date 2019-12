Assurdo atto vandalico contro un noto Presepe | decapitata la statua di Gesù Bambino

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’intero paese è sconvolto e indignato per quanto fda vandaliil: la statuetta diè stataUnche ha indignato centinaia di persone lasciando un’intera comunità sconvolta. E’ accaduto tra la notte di Natale e Santo Stefano nel comune sardo di Arbus, ma solo in queste ore … L'articolounladiNewNotizie.it.

vitalbaa : @GpAltamore rispetto il suo giudizio di ineleganza, che non condivido affatto per i motivi che spiego da stamattina… - __MariaSole : @giuliaselvaggi2 La vendetta è un sentimento umano dettata dalla disperazione...tutto nella norma. Poi ognuno è fat… - Donatel58978575 : @riky7372 ...E in tutta questa allucinante corsa verso il profitto privo di compassione, ritengo che la pistolettat… -