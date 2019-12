Antonella Clerici conferma | “Andrò a Sanremo 2020 da Amadeus”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Festival dial fianco di Amadeus. LaSul palco del prossimo Festival dici sarà. Arlo è stata la stessa conduttrice in una lunga intervista al settimanale Oggi. Andrà a trovare Amadeus sul palco del Teatro Ariston, ma ancora non è a conoscenza se solo per una ospitata o perchè affiancherà il direttore artistico, nonchè conduttore. La settantesima edizione del Festival diinizierà il 4 febbraio prossimo. Amadeus dovrebbe essere affiancato da dieci donne. Tra queste, le più chiacchierare sono di certo Vanessa Incontrada, Georgina Rodriguez, Diletta Incontrada, Simona Ventura e, mentre è sfumata l’indiscrezione su Chiara Ferragni. Una kermesse all’insegna delle donne: è stato proprio Amadeus arlo in una recente intervista. Ildasarà ...

