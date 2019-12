LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket 2020 in DIRETTA | parziale di 12-0 per i

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMicov non riesce a realizzare dalla media distanza, ma è preziosissimo il rimbalzo di Tarczewski. Stavolta sbaglia di poco Hackett, un’altra tripla sarebbe stata devastante per. 74-65 Sanguinosa palla persa da Tarczewski, James riparte e offre un altro assist a Hackett: il trentaduenne romagnolo è un cecchino, 6/8 da tre per lui.di 12-0 per i russi. 71-65 Ora è entrato in partita anche Hilliard, che lavora spalle a canestro contro Della Valle e trova la retina. Brooks trova l’appoggio vincente a tabellone, ma gli arbitri segnalano un’infrazione di passi. 69-65 Palleggio, arresto e tiro per Hilliard. Pesante 0/2 per Micov dalla lunetta. Fallo di Hackett su Micov: due liberi in arrivo per il serbo. 67-65 Ancora Daniel Hackett! James penetra e scarica un ottimo assist per l’azzurro, che non sbaglia ...

