Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019), il 20enne che ha investito su Corso Francia a Romavon Freymann e Camilla Romagnoli, è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. La notte dell’, avvenuto tra il 21 e il 22 dicembre intorno alla mezzanotte, il giovane aveva un tasso alcolemico di 1,4 nel sangue (il limite stabilito dalla legge è di 0,5 grammi per litro) ed è risultato positivo a cocaina e cannabis. Intanto, dopo l’autopsia, sono stati fissati idelle due 16enni: la messa per entrambe verrà celebrata27 dicembre alle ore 10:30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue nel quartiere Fleming, dove abitavano le due ragazze. L’autopsia eseguita il 23 dicembre ha confermato chee Camilla sono morte sul colpo per lo sfondamento della scatola cranica causato dall’impatto con l’auto guidata da. Sul corpo sono state trovate altre ...

TutteLeNotizie : Incidente Ponte Milvio, Pietro Genovese arrestato. Venerdì mattina i funerali di Gaia e… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Incidente Ponte Milvio, domani mattina i funerali di Gaia e Camilla. L’autopsia conferma: colpite da una sola auto htt… - bizcommunityit : Incidente Ponte Milvio, venerdì mattina i funerali di Gaia e Camilla -