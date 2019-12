Gran Sasso | morti due scalatori precipitati A Natale una donna uccisa da una slavina

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sonoi due alpinististamane sulin Abruzzo, al Paretone. Le vittime facevano parte di una cordata con un terzo compagno, avevano trascorso la notte nel rifugio Franchetti per poi iniziare un’escursione questa mattina, diretti alla vetta del. A ritrovare i corpi sono stati i tecnici del soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo assieme alle eliambulanze del 118 partite da L’Aquila e Pescara. Aera morta Franca Di Donato, 49 anni, esperta escursionista originaria di Roseto degli Abruzzi. Laera diretta verso la vetta al Cornode, ma è stata travolta da unaIl corpo della Di Donato è stato ritrovato alla fine di un’intera notte di ricerche, dopo l’allarme lanciato dai suoi familiari quando non hanno saputo che non era rientrata dall’escursione. Leggi anche: Valanghe, tre ...

