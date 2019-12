Dakar 2020 | si parte il 5 gennaio dall’Arabia Saudita Al via anche Fernando Alonso

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Mantiene il nome di ““, ma ormai dopo 30 anni ad andare su e giù per il continente africano e 10 (gli ultimi) a scoprire il Sud America, è figlia del mondo. Al punto che tra pochi giorni, con l’anno nuovo, prenderà il via per la prima volta dall’Arabiagrazie ad un accordo decennale tra gli organizzatori ed il governo locale. E, almeno per quest’anno, non sconfinerà in altri paesi. La 42esima edizione dellapartirà dunque da Jeddah il 5per chiudersi ad Al-Qiddiya il 17, al termine delle 12 tappe previste. Dopo circa 9.000 chilometri percorsi (di cui oltre 5.000 di prove speciali) per la maggiorlungo le dune sabbiose del deserto Rub ‘al Khali. Con un solo giorno di riposo in agenda: l’11, nella capitale Riyadh. Ai nastri dinza ben 351 mezzi (17 in più rispetto all’edizione ...

