Presto sarà possibile personalizzare l’aspetto dell’orologio digitale dell’Ambient

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L'orologiodella modalità ambiente di MIUI 11 sta per rifarsi il volto con un nuovo look e nuove possibilità di personalizzazione: l'aggiornamento dovrebbe arrivare sulla versione stabile della ROM nelle prossime settimane. L'articolol’aspetto dell’orologiodell’Ambient Display su MIUI 11 proviene da TuttoAndroid.

