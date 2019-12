Chievo Verona | ecco la lista dei convocati | due recuperi importanti per Marcolini

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– E’ già vigilia di campionato per la Serie B e il Benevento che, domani, alle ore 15, è atteso dalal Bentegodi per una sfida di alta classifica. Esame importante per al compagine diche ha tutte le intenzioni di inserirsi nuovamente nella lotta promozione e avvicinarsi al Pordenone, che è al secondo posto e ha preso un discreto margine. Ma c’è da battere la prima della classe e non è compito assolutamente facile. Il tecnico dei clivensi ha diramato ladeie può tirare un sospiro di sollievo per il recupero di due pedine: Bostjan Cesar e soprattutto Emanuele Giaccherini.ladei. PORTIERI: 1 Adrian Semper, 22 Filippo Pavoni, 32 Michele Nardi DIFENSORI: 3 Matteo Cotali, 12 Bostjan Cesar, 14 Sauli Vaisanen, 15 Maxime Leverbe, 21 ...

