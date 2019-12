Addio a Gennaro Di Paola | uno degli ultimi partigiani | fu protagonista delle “Quattro

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Aveva 97 anniDi, partigiano che combatté le “Quattro giornate di Napoli“. Si è spento il giorno della vigilia di Natale unoitaliani, che a 21 anni già imbracciava il fucile. Nato il 28 settembre del 1922, nonostante l’età avanzata ha continuato anche nel 2019 a girare per le scuole di Italia: è riuscito a tramandare a migliaia di ragazzi la memoria della Resistenza e l’orrore dell’occupazione nazista. Il commovente discorso a Fico Lo scorso 25 aprile, Disi era rivolto direttamente al presidente della Camera: «Caro presidente Fico, noi non chiediamo nulla, è il nostro stile. Ma la invitiamo a difendere sempre il valore della Resistenza, e a parlarne di più nelle scuole, a divulgarne lo spirito, e la ringraziamo per quello che potrà fare: questi valori non possono essere minacciati». Il saluto di de ...

