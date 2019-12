Positivo a cocaina e cannabis | Genovese rischia l' arresto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 24 dicembre 2019) Alberto Giorgi Pietroè risultato. Inoltre, era alla guida con un tasso alcolemico di 1,4 Pietroguidava con un tasso alcolemico di 1,4 e con tracce dinel sangue, quando ha investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Gli esami tossicologici hanno dato il loro responso e il ventenne è risultatoal test dellae della. Ora il figlio del noto regista, indagato per omicidio stradale,l'. L', peraltro, è previsto dalla legge qualora un neopatentato – come nel suo caso – venisse trovato alla guida dopo aver bevuto alcolico. Un neopatentato, infatti, non può superare il livello "zero": se accade è prevista appunto la misura degli arresti. Peraltro, a Pietro era stata sospesa la licenza di guida per 15 giorni a ottobre, per aver cumulato malus su malus in seguito ...

