Nvidia afferma che le GeForce RTX 2080 sono più potenti delle GPU di PS5 e Xbox Series X

(Di martedì 24 dicembre 2019) Durante la presentazione alla GTC China 2019, il CEO di, Jensen Huang, hato che laRTXè più potente di una console di nuova generazione. In breve, Huangche sia RTXche RTXTi saranno piùGPU di PS5 o della prossima.Ora cialcuni dettagli interessanti da notare qui. La diapositiva dialla presentazione confrontaRTXcon una sola console di nuova generazione. Pertanto, non sappiamo se la compagnia la sta confrontando con PS5 oX. Inoltre, non sappiamo se il team stia confrontando RTXcon Lockhart (la consoledi nuova generazione meno potente).Non dimentichiamo che la RTXè in circolazione da un anno e mezzo. Inoltre, entrambe le console di prossima generazione usciranno tra un anno. Questo ovviamente significa che sia Microsoft che Sony hanno abbastanza tempo per migliorare ...

