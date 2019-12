“Negarlo è inutile”. Diletta Leotta, la notizia che cambia tutto. Ormai è tutto alla luce del sole (Di martedì 24 dicembre 2019) Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati visti spesso insieme negli ultimi mesi. Durante un’intervista rilasciata dal pugile su Rai Radio Uno, non aveva confermato alcuna relazione: “Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo. I giornali dicono quello che vogliono”. E sulla presenza della conduttrice sportiva: “Com’è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring”. Adesso le cose sono però cambiate repentinamente ed è stato lo stesso Daniele a rompere nuovamente il silenzio. Stavolta non poteva negare di fronte all’immagine postata dal settimanale ‘Chi’. I due sono infatti stati beccati durante una cena molto romantica. Lui è stato immortalato proprio mentre era intento a farle un baciamano. Ed è per questo ...

