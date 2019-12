Natale, regali soprattutto in famiglia

Il partner e i figli sono i destinatari privilegiati deidi, secondo l'analisi dell'Osservatorio Compass, che rileva come gli uomini siano più romanticamente rivolti alla coppia, mentre le donne pensino di più ai doni per i figli. Budget medio 322 euro, in lieve calo sul 2018 e quasi la metà concentrata nel dono alla persona più importante. Il 46% spenderà fino a 250, ma c'è chi si arriverà fino a 500 euro (26%) o a 750 euro (9%).(Di martedì 24 dicembre 2019)